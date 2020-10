Trading Idee Südzucker: Zu stark verprügelt

Selbst die Bestätigung der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 28.2.) half nicht: Die Enttäuschung über eine schlechter als erwartete Entwicklung im Zuckersegment, verbunden mit einer Reduktion der Spartenziele, zog die Aktie kräftig in den Keller. Grund für das schwache Zuckergeschäft soll dabei die insgesamt geringere Nachfrage nach Zucker wegen der Corona-Pandemie gewesen sein. Daher wird im aktuellen Geschäftsjahr das operative Ergebnis der Zuckersparte in einer Range von -100 bis -50 Mio. Euro erwartet. Zuvor war das Management von einem operativen Ergebnis zwischen -40 und +60 Mio. Euro ausgegangen.

Wenngleich das Segment Zucker für gut ein Drittel des Geschäfts von Südzucker steht, so scheint der äußerst hohe Abschlag doch überzogen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt gerade noch rund 70 Prozent des Eigenkapitals per 31.8.2020. Zudem ist mit größeren Abschreibungen, die die Eigenkapitalposition reduzieren könnten, bislang nicht zu rechnen. Vielmehr dürfte das Eigenkapital sogar bis Geschäftsjahresende am 28.2.2021 weiter steigen. Denn der jüngst bestätigte operative Konzerngewinn für 2020/21 soll laut Unternehmensangaben zwischen 300 und 400 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahr liegen.

Nach den starken Kursabschlägen in den Tagen nach der Zahlenbekanntgabe hat bei der Aktie in einem von Corona-Ängsten geprägten Gesamtmarkt die Fallgeschwindigkeit zuletzt nachgelassen. Rein technisch scheint langsam eine Gegenbewegung fällig. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der Citigroup auf kurzfristig steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 14 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 0,55 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,16 Euro.

• Basiwert: Südzucker

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Citi

• ISIN: DE000CQ899F3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (27.10.20, 14:20 Uhr): 0,27 Euro

• Basispreis variabel: 9,783 Euro

• Knock-out-Schwelle: 9,783 Euro

• Hebel: 4,7

• Abstand zum Knock-out: 21,0 %

• Stopp-Loss Call: 0,16 Euro

Bildquellen: ah