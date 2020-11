Trading Idee thyssenkrupp: Jetzt mit Wasserstoff-Fantasie?

Firmenchefin Martina Merz will jedenfalls prüfen, ob Thyssenkrupp hier aktiv werden könnte. Die Grundlagen dafür wären prinzipiell gegeben. Denn die Tochter Uhde produziert Elektrolyse-Anlagen, mit denen Wasserstoff hergestellt werden kann. Das bisherige Problem: Uhde steckt in der Sparte Multi Tracks fest, in der Geschäfte gebündelt sind, die eigentlich abgestoßen werden sollen. Nun gut: Auch ein Konzern wie Thyssenkrupp kann sich mal irren und umentscheiden. Allerdings machte das Unternehmen in den vergangenen Monaten hinsichtlich möglicher Strategien keine gute Figur. Analysten hatten sich schon verwundert gezeigt, dass Uhde aufs Abstellgleis geschoben wurde, obwohl damals schon absehbar war, dass Wasserstoff zu einem ganz großen Wachstumsthema werden könnte.

Indes: Sollte sich Thyssenkrupp tatsächlich dafür entscheiden, in diese Richtung weiter zu denken und zu investieren, könnte das an der Börse sehr gut ankommen. Wobei man sicherlich auch die Bundesregierung auf seiner Seite hätte, womöglich auch mit finanzieller Unterstützung. Und das könnte der Aktie eine neue Perspektive geben.

Zunächst muss allerdings noch die Bilanzvorlage in der nächsten Woche überstanden werden, die Zahlen dürften aufgrund der Schwäche der Stahlsparte erneut tiefrot ausfallen. Aber das ist nach unserer Einschätzung erwartet und eingepreist. Insofern würden wir hier kurz- bis mittelfristig für die Aktie eher die Chance sehen, sich wieder in Richtung 6 bis 7 Euro zu entwickeln.

Spekulativ eingestellte Anleger können dies mit einem Hebel-Produkt der Société Générale begleiten. Ein Turbo-Optionsschein mit einem Hebel von knapp 4 bietet aus unserer Sicht ein Kurspotenzial bis 2,40 Euro, mithin eine Chance von gut 80 Prozent. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,70 Euro.

• Basiswert: Thyssenkrupp

• Produktgattung: Optionsscheine

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000CL7G7H4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (13.11.2020 10:42 Uhr): 1,31 Euro

• Basispreis variabel: 3,7359 Euro

• Knock-out-Schwelle: 3,7359 Euro

• Hebel: 3,8

• Abstand zum Knock-out: 25,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,70 Euro



Bildquellen: thyssenkrupp AG