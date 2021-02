Trading Idee Wacker Chemie: Jagd auf die Höchstkurse

Ein moderater Umsatzrückgang im Pandemie-Jahr 2020 und der ins Plus gedrehte Jahresüberschuss bilden eine solide Basis für weitere Ertragssteigerungen. Dabei leistete die 2019 begonnene Restrukturierung bereits einen positiven Ergebnisbeitrag von rund 50 Mio. Euro. Durch den im Vorjahr eingetüteten Verkauf der gut 30-prozentigen Siltronic-Beteiligung an das taiwanesische Unternehmen GlobalWafers winkt ein Milliardenerlös. Damit kann Wacker das Geschäft noch schneller ausbauen, etwaige Zukäufe stemmen und selbst für eine kleine Sonderdividende wäre Spielraum.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Curevac wird Wacker wiederum im ersten Halbjahr 2021 am Standort Amsterdam mit der Produktion von Impfstoffen beginnen. Im Gespräch sind mehr als 100 Millionen Impfdosen pro Jahr. Doch nicht nur Impfstoffe werden stark nachgefragt: Auch Polysilizium für Solar-Installationen steht hoch im Kurs. Das sehen die Analysten der DZ-Bank ähnlich. Sie empfehlen die Aktie zum Kauf und nennen ein Kursziel von 141 Euro.

Ungeachtet der bisherigen Kursentwicklung hat Wacker gute Chancen, weiter der Liebling der Börsianer zu bleiben. Das starke Kerngeschäft, hohe Mittelzuflüsse und eine Prise Impf-Hype sind die möglichen Treiber für weitere Aufschläge. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der HVB auf weiter steigende Kurse. Der Bereich um 140 Euro ist bei der Wacker-Aktie drin. Beim Optionsschein sehen wir ein Kursziel von rund 3,50 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,90 Euro.

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

• Basiswert: Wacker Chemie

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HVB

• ISIN: DE000HR42JB5

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (02.02.21, 14:17 Uhr): 2,69 Euro

• Basispreis variabel: 99,5049 Euro

• Knock-out-Schwelle: 99,5049 Euro

• Hebel: 4,6

• Abstand zum Knock-out: 21,2 %

• Stopp-Loss Call: 1,90 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: WACKER Chemie