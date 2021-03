Jede Menge Pakete

2020 kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 4,1 Mrd. auf 4,8 Mrd. Euro. Der Umsatz legte um fünf Prozent auf 66,8 Mrd. Euro zu. Weil stationäre Geschäfte zeitweise geschlossen und die Menschen viel daheim waren, gingen die Internetbestellungen durch die Decke - und damit auch die Paketsendungen. Marktführer DHL transportierte 2020 in Deutschland 1,83 Mrd. Pakete - deutlich mehr als 2019 (1,59 Mrd.). Dieses Jahr dürfte es den nächsten Höchstwert geben, auch wenn der Anstieg etwas abflachen dürfte. Nach dem Rekordergebnis gibt die Deutsche Post ihren Aktionären viel Geld zurück: Zum einen kündigte der Konzern Aktienrückkäufe von bis zu einer Mrd. Euro an, die bereits im März starten sollen. Zum anderen kehrt der Logistikkonzern überraschend viel Dividende aus. Die Bonner erhöhen ihre Ausschüttung von 1,15 auf 1,35 Euro je Aktie. Analysten hatten im Schnitt nur 1,24 Euro auf dem Plan. Auch der Ausblick überzeugt: Das Unternehmen möchte 2021 das Ebit auf mehr als 5,6 Mrd. Euro steigern, ein Plus von rund 17 Prozent. Mittelfristig, also bis 2023, peilt Konzernchef Frank Appel ein Ergebnis von mehr als sechs Mrd. Euro an. Nicht zuletzt aufgrund der positiven Aussichten hat der DAX-Titel noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel von 15 Analysten liegt aktuell bei 49,74 Euro und somit knapp neun Prozent über der aktuellen Notiz. Sogar 14,3 Prozent sind im Juni 2021 mit einem Discount Call von HVB onemarkets drin - und dazu muss die Aktie noch gar nicht mal steigen. Kurse von 40 Euro oder mehr reichen, um die Maximalrendite zu erreichen (ISIN DE000HR4ZNE5).





