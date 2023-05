Noch Luft bei der Prognose

Die Reise sollte sich für den SFC Energy -CEO auszahlen. Kurz danach hat der Konzern einen Großauftrag von den indischen Verteidigungsstreitkräften zur Lieferung von 450 tragbaren Methanol-Brennstoffzellensystemen im Wert von 16 Mio. Euro erhalten. Auch abgesehen davon "beginnen sich die langjährigen Partnerschaften auszuzahlen", so Podesser. Der Brennstoffzellenanbieter ist zum Start ins neue Jahr kräftig gewachsen. Während der Umsatz um 53,3 Prozent auf 27,45 Mio. Euro zulegen konnte, ist das bereinigte Ebitda um 313,8 Prozent auf 3,35 Mio. Euro gestiegen und das Ergebnis unterm Strich hat von minus 1,12 Mio. auf plus 2,04 Mio. Euro gedreht. Die Prognose fürs Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Demnach stehen 103 Mio. bis 111 Mio. Euro Umsatz und ein Ebitda von 8,9 Mio. bis 14,1 Mio. Euro auf der Agenda. Nach oben ist Luft. "Wir sehen deutliche Entspannungen bei den Materialkosten", so der Vorstand. Zudem liefert die weltweit wachsende Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen und das anhaltende Bestreben von Politik und Gesellschaft, die Abhängigkeit von fossiler Energie zu reduzieren, kräftigen Rückenwind. "Regional betrachtet sehen wir neben Asien die größten Wachstumschancen in den USA, wo wir im zweiten Halbjahr planen, eine eigene Niederlassung aufzubauen", so Podesser. Die Aktie bleibt aussichtsreich und der mehrfach empfohlene Turbo von Lang & Schwarz interessant (ISIN DE000LS8EL49).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.