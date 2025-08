3 Möglichkeiten, wie Sie mit Investitionen auf eToro mehr verdienen können

Bank of Japan verändert Leitzins nicht - schürt aber Erwartungen

Heute im Fokus

Chevron verdient mehr als gedacht. Strategy schafft es aus den roten Zahlen. Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk & Co. im Fokus: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen. Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025. Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger. 100.000 NVIDIA-Grafikchips: OpenAI startet Stargate-Projekt in Nordnorwegen.