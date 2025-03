Geldpolitische Entscheidung

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben.

Dabei haben die Währungshüter beschlossen, die Leitzinsen für die USA unverändert zu belassen. Damit bleibt der Zins in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Dies war im Vorfeld bereits so erwartet worden.

Trumps Zollpolitik im Fokus

Die Entscheidung hat die US-Notenbank vor dem Hintergrund von US-Präsident Donald Trumps aggressiver Zollpolitik getroffen. Seit Amtsantritt hat Trump hohe Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern verhängt. Die Unsicherheit über die möglichen Folgen der aggressiven Vorgehensweise zählt zu den stärksten Preistreibern und könnte das Wachstum bremsen.

Die Aufgabe der Fed ist es, die Inflation in Zaum zu halten. Sie strebt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an. Zuletzt hatte sich die Inflationsrate leicht abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war damit so hoch wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

