Interview

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel weiter senken, wenn die Inflationsentwicklung wie von der EZB erwartet verläuft.

Schnabel sagte in einem Interview mit dem Verbraucherportal Finanztip, der Inflationsanstieg im Dezember habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, und auch im Januar könne die Inflation wegen höherer CO2-Preise und Versicherungsprämien hoch bleiben. Aber: "Wir sind trotzdem nach wie vor optimistisch." Wenn die Inflation so schnell zurückgehe wie von der EZB erwartet, "dann glauben wir auch, dass wir die Zinsen weiter senken können".

Wer­bung Wer­bung

Ob das Inflationsziel von knapp 2,0 Prozent wie geplant in diesem Jahr erreicht wird, hängt Schnabel zufolge davon ab, was mit der Dienstleistungsinflation passiert. "Was wir prognostizieren ist, dass das in diesem Jahr deutlich nach unten geht. Das hängt sehr stark davon ab, wie sich die Löhne entwickeln", sagte sie. Die EZB gehe jetzt davon aus, dass die Inflation wegen der schwächeren Wirtschaft sinken werde, und dass dann auch die Löhne langsamer wachsen würden. "Das sollte dann dazu führen, dass auch die Dienstleistungsinflation nach unten kommt und unsere Gesamtinflation dann in Richtung 2 Prozent geht. Da sind wir relativ optimistisch."

Die nächste Zinsentscheidung steht am 30. Januar an. Analysten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent. Die nächsten Verbraucherpreisdaten für den Euroraum werden erst am 3. Februar veröffentlicht, Daten aus Deutschland kommen am 31. Januar.

Wer­bung Wer­bung

Schnabel versuchte aber auch, Zinssenkungsfantasien einzudämmen. Sie wies darauf hin, dass "nach den kräftigen Zinssenkungen, die wir ja schon hatten in den letzten Monaten, wir jetzt immer näher an diesen Punkt kommen, wo wir dann schon genauer hingucken müssen, ob und wie weit wir die Zinsen noch weiter senken können."

DOW JONES-