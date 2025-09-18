DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +0,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.333 ±-0,0%Euro1,1777 -0,1%Öl67,38 -0,2%Gold3.660 +0,4%
Japans Notenbank will mit Verkauf von ETFs beginnen - unveränderter Leitzins

19.09.25 07:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
45.031,1 PKT -272,3 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat mit dem geplanten Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer Jahre langen extrem expansiven Geldpolitik angekündigt. Den Leitzins, den die japanische Notenbank (BoJ) im März 2024 erstmals nach 17 Jahren angehoben und in zwei weiteren Schritten auf 0,5 Prozent erhöht hatte, ließen die Währungshüter am Freitag unangetastet. Die Bestätigung des Leitzinses wurde erwartet. Die Ankündigung zum geplanten Start des Verkaufs von seit der Corona-Pandemie massiv angehäuften ETFs kam dagegen für die Investoren überraschend. An den Finanzmärkten fiel die Reaktion dementsprechend aus. Am Aktienmarkt fiel der Leitindex Nikkei 225 <(Nikkei 225) um rund eineinhalb Prozent; der Yen legte ebenso wie die Renditen auf japanische Staatsanleihen zu./zb/stk

Mehr zum Thema Nikkei 225

07:13Japans Notenbank will mit Verkauf von ETFs beginnen - unveränderter Leitzins
18.09.25Forecasting The Future: 9 Analyst Projections For TD Synnex
