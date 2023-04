Opel Bank Tagesgeld: Hohe Zinsen und flexible Anlageoptionen

Opel Bank ist eine französische Bank

Das Tagesgeldkonto der Opel Bank* bietet 2,45 Prozent Zinsen für Neukunden in den ersten drei Monaten

bietet 2,45 Prozent Zinsen für Neukunden in den ersten drei Monaten Danach sinken die Zinsen auf 0,75 Prozent

Kein Mindestanlagebetrag, Anlage bis zu einer Million Euro möglich

Zinsen werden monatlich gutgeschrieben

Französische Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person

Zinssatz und Garantiezeitraum

Die Opel Bank bietet derzeit einen attraktiven Zinssatz von bis zu 2,45 Prozent auf Einlagen von bis zu 100.000 Euro. Der Zinssatz wird für die ersten drei Monate garantiert. Nach Ablauf des Garantiezeitraums ist der Zinssatz variabel und kann sich jederzeit ändern. Aktuell liegt der garantierte Zins für Bestandskunden bei 0,75 Prozent.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Ein großer Vorteil des Opel Bank Tagesgeldkontos* ist die tägliche Verfügbarkeit Ihres Geldes. Sie können jederzeit und ohne Einschränkungen auf Ihr Guthaben zugreifen. Es gibt keine Mindestanlagesumme, sodass Sie bereits mit kleinen Beträgen von den hohen Zinsen profitieren können.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung bei der Opel Bank ist einfach und unkompliziert. Sie können das Konto online eröffnen und benötigen hierfür lediglich Ihren Personalausweis und Ihre Steuer-ID. Es entstehen keine Kontoführungsgebühren oder sonstigen Kosten.

Einlagensicherung

Als Anlegerin oder Anleger können Sie bei der Opel Bank von einer Einlagensicherung profitieren. Ihre Einlagen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch die französische Einlagensicherung FGDR geschützt.

Vorteile

Das Opel Bank Tagesgeld bietet viele Vorteile für Anlegerinnen und Anleger. Mit einem Zinssatz von bis zu 2,45 Prozent können Sie von vergleichsweise hohen Tagesgeldzinsen profitieren. Die tägliche Verfügbarkeit Ihres Geldes gibt Ihnen zudem eine hohe Flexibilität. Es gibt keine Mindestanlagesumme und auch keine Kontoführungsgebühren.

Nachteile

Die Zinssätze bei der Opel Bank können sich jederzeit ändern und sind nach dem Garantiezeitraum variabel. Es kann also sein, dass Sie später weniger Zinsen erhalten. Es lohnt sich daher, zu prüfen, ob die aktuellen Konditionen noch Ihren Anlagebedürfnissen entsprechen.

Fazit

Das Opel Bank Tagesgeld* ist eine attraktive Option für Anlegerinnen und Anleger, die kurzfristig und flexibel ihr Geld anlegen möchten. Mit einem Zinssatz von bis zu 2,45 Prozent für die ersten drei Monate und täglicher Verfügbarkeit sind alle wichtigen Kriterien erfüllt. Die Kontoeröffnung ist einfach und unkompliziert und es entstehen keine Kosten. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Zinssätze nach dem Garantiezeitraum ändern können.

FAQ

Welche Zinssätze bietet das Opel Bank Tagesgeldkonto an?

Das Opel Bank Tagesgeldkonto bietet Neukunden in den ersten drei Monaten einen attraktiven Zinssatz von 2,45 Prozent. Danach sinkt der Zinssatz auf 0,75 Prozent. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben.

Wie hoch ist die maximale Anlagesumme beim Opel Bank Tagesgeldkonto?

Das Opel Bank Tagesgeldkonto ermöglicht eine Anlage bis zu einer Million Euro. Es gibt keinen Mindestanlagebetrag.

Wie sicher ist das Opel Bank Tagesgeldkonto?

Die Opel Bank ist eine französische Bank und bietet eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person. Die monatliche Zinsgutschrift spricht ebenfalls für das Tagesgeldkonto der Opel Bank. Allerdings ist die Legitimation nur in einer Postfiliale möglich und die Eröffnung des Kontos ist nur online und nur für Privatkunden möglich.

Wie eröffne ich ein Tagesgeldkonto bei der Opel Bank?

Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei der Opel Bank erfolgt online und ist nur für Privatkunden möglich. Kunden müssen das Online-Formular ausfüllen und ihre Identität in einer Postfiliale per Postident-Verfahren bestätigen lassen. Es fallen keine Kosten für die Kontoeröffnung an.

Welche Vorteile bietet das Opel Bank Tagesgeldkonto?

Das Opel Bank Tagesgeldkonto bietet überdurchschnittliche Zinsen, hohe Anlagebeträge bis zu einer Million Euro, eine monatliche Zinsgutschrift und eine französische Einlagensicherung, die für Sicherheit spricht.

Welche Nachteile hat das Opel Bank Tagesgeldkonto?

Die Legitimation ist nur in einer Postfiliale möglich und die Eröffnung ist nur online und nur für Privatkunden möglich.

