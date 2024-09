Openbank Flexgeld: Attraktive Zinsen bis 3,50 % bei maximaler Flexibilität

Zins-Tipp!

Für Neukunden bietet die Openbank mit dem "Willkommens-Flexgeld" ein besonders attraktives Angebot: 3,45 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und der Möglichkeit jederzeit vorzeitig zu kündigen, ohne Gebühren. Ein interessantes Angebot für alle, die flexibel bleiben wollen.

Alles auf einen Blick

Die Openbank* bietet Neukunden 3,45 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Bei Laufzeiten von 3 oder 6 Monaten gibt es 3,50 Prozent Zinsen

Keine Gebühren bei vorzeitiger Kündigung.

Einlagen über die spanische Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro abgesichert.

Mindestanlagebetrag nur einen Euro, kein Höchstanlagebetrag

Konto "Open Girokonto" als Voraussetzung (kostenlos)

Zinssatz und Garantiezeitraum

Für Neukunden bietet die Openbank* das "Willkommens-Flexgeld" mit einem Zinssatz von 3,45 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Dieser Festzins ermöglicht eine klare Kalkulation Ihrer Erträge über das gesamte Jahr hinweg. Aber auch andere Laufzeiten bieten attraktive Zinsen. Bei drei und sechs Monaten gibt es 3,50 Prozent, bei zwei Jahren 3,10 Prozent Zinsen.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Ein großer Vorteil des Flexgeldkontos bei der Openbank* ist die Möglichkeit der vorzeitigen Kündigung ohne Gebühren. Im Falle einer vorzeitigen Kündigung vergütet die Openbank den Zeitraum mit 1,50 Prozent Zinsen. Die Zinsen werden zum Laufzeitende auf das kostenlose "Open Girokonto" gutgeschrieben.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung bei der Openbank* erfolgt online und ist einfach gestaltet. Sie geben Ihre persönlichen Daten ein und bestätigen Ihre Identität mittels Videoident-Verfahren. Die Eröffnung des "Open Girokontos" ist Voraussetzung und dieses ist kostenfrei.

Einlagensicherung

Ihre Einlagen bei der Openbank* sind durch den spanischen Einlagensicherungsfonds (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito) bis zu einer Summe von 100.000 Euro pro Sparer abgesichert. Spanien hat von der Agentur S&P ein "A"-Rating, was eine verlässliche Sicherheit darstellt.

Vorteile

Hohe Zinsen für die ersten zwölf Monate.

Kein Mindestanlagebetrag nötig, Investition ab einem Euro möglich.

Keine Obergrenze für den Anlagebetrag.

Vorzeitige Kündigung möglich ohne Gebühren.

Kostenloses "Open Girokonto" inklusive.

Nachteile

Absicherung nur durch die spanische Einlagensicherung

Keine automatische Abführung der Abgeltungssteuer

Kein Freistellungsauftrag möglich.

Kein Zinseszinseffekt, Zinsen werden erst am Ende der Laufzeit gutgeschrieben

Fazit

Das Flexgeld der Openbank* ist besonders attraktiv für Neukunden, die hohe Festzinsen und maximale Flexibilität kombinieren möchten. Mit 3,45 Prozent für ein Jahr und der Möglichkeit zur gebührenfreien vorzeitigen Kündigung ist das Angebot einzigartig. Ein weiteres Plus ist das kostenfreie "Open Girokonto", das als Referenzkonto dient. Die Sicherheit der Einlagensicherung und die einfache Kontoeröffnung via Videoident runden das Angebot ab. Allerdings sollten Anleger die Limitationen durch die spanische Einlagensicherung und Steuerpflichten beachten. Die aktuell besten Festgeldangebote findet man in unserem Festgeld-Vergleich.