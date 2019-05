Zinsen: Das Schreckgespenst hat Urlaub

indizes in diesem Artikel Value-Stars-Deutschland-Index 189,3

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

In den letzten anderthalb Jahren war die Entwicklung der Marktzinsen, insbesondere in den USA, mehrfach ein großer Aufreger. Zunächst schienen stark steigende Langfristzinsen eine Überhitzung anzukündigen, dann sackten diese aber stark ab und sendeten in diesem Jahr mit einem Mal ein Rezessionssignal. In jüngster Zeit ist es aber ruhig geworden um dieses Aufregerthema, aber möglicherweise hat das Schreckgespenst nur Urlaub.

Zinsen als Signalgeber

Deutlich steigende Langfristzinsen, mit denen gegebenenfalls die Zinsstrukturkurve steiler wird, sind ab einem bestimmten Niveau ein Alarmsignal für den Aktienmarkt. Im laufenden Zyklus wurden die Anleger ab einem Zinsniveau von mehr als 3 % für 30-jährige US-Staatsanleihen nervös, da befürchtet wurde, dass dies den Wirtschaftsaufschwung (und damit die Akienhausse) abwürgen könnte. Oft kommt es im Nachgang zum Zinspeak zu einer inversen Zinsstruktur (kurz > lang), die andeutet, dass der Wirtschaftszyklus seinen Höhepunkt überschritten hat und Zinssenkungen der Notenbank erwartet werden. Eine inverse Zinsstrukturkurve gilt damit als Alarmsignal für eine drohende Rezession.

Keine Verschärfung der Lage

Genau diese Konstellation wurde in den USA im Frühjahr 2019 erreicht - allerdings nur am sehr kurzen Ende, im Bereich weniger Monate bis hin zu zwei Jahren Laufzeit. Das hat gereicht, um der Aktienrally einen Dämpfer zu verpassen. Das große Bild ist aber noch nicht negativ. Zwischen 2- und 30-jährigen Anleihen steigen die Zinsen immer noch moderat hat. In den letzten Monaten hat sich die Kurve insgesamt nach unten verschoben, was gesunkene Inflations- und Wachstumserwartungen widerspiegelt, aber noch keine Rezessionsangst. Für Deutschland gilt diese Aussage nur eingeschränkt, da die Umlaufrendite wieder deutlich in negatives Terrain gefallen ist.

Fazit zu Zinsen

Die Zinslage an den Märkten hat sich in den letzten Monaten, insbesondere in den USA, nicht weiter verschärft. Erst, wenn die langfristigen Zinsen noch stärker fallen als die kurzfristigen, dürfte das Thema als Angstmacher wieder auf der Tagesordnung erscheinen. Im Moment gibt es aber kein Trend in diese Richtung.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

