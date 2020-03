Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die im August 2019 angehobene Guidance im unteren Bereich erfüllt und erwartet für 2020 ein leichtes Umsatzplus bei steigendem Ergebnis. Die Analysten heben in der Folge ihr Kursziel und das Votum an.

Nach Analystenaussage sehe der Vorstand aus der Corona-Krise bisher keine größeren negativen Auswirkungen, in einigen Geschäftsfeldern wirke sie sich sogar positiv auf den Umsatz aus. Zudem sei der Konzern mit einer Barliquidität von 20,6 Mio. Euro, einer Netto-Cash-Position von 2,8 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 57,8 Prozent zum 31. Dezember 2019 bilanziell sehr solide aufgestellt. Da neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien zum Geschäftsmodell von 3U gehöre, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar seien, stelle das GSC die Anlageempfehlung für 3U auf einer Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab.

Demnach betrage der Unternehmenswert nach Berechnung des Analysten insgesamt knapp 78 Mio. Euro. Das entspreche etwa 2,20 Euro je 3U-Aktie. Darin seien allerdings die übrigen Beteiligungen und Vermögenswerte mangels näherer Informationen noch nicht berücksichtigt. Angesichts der aktuell hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise und möglicher zukünftiger Auswirkungen auf das Börsenumfeld nehme GSC einen Sicherheitsabschlag von 10 Prozent auf den SOTP-Wert von 2,20 Euro vor. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 2,00 Euro (zuvor: 1,75 Euro) und heben das Rating auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) an.

