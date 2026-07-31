AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 148,26 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe insgesamt stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Region Mittelamerika habe mit hohem organischen und Volumen-Wachstum brilliert, während China der einzige echte Schwachpunkt im regionalen Portfolio sei. Die bestätigte Gewinnprognose wirke inzwischen konservativ./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
73,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
73,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG