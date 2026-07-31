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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,12 EUR +0,26 EUR +0,36 %
STU
67,89 CHF -0,78 CHF -1,13 %
BRX
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Marktkap. 148,26 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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WKN A2ASUV

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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

DZ BANK

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

14:51 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,12 EUR 0,26 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe insgesamt stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Region Mittelamerika habe mit hohem organischen und Volumen-Wachstum brilliert, während China der einzige echte Schwachpunkt im regionalen Portfolio sei. Die bestätigte Gewinnprognose wirke inzwischen konservativ./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
73,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
73,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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