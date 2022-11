Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um fast 39 Prozent auf 241,4 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA sei um 30,4 Prozent auf 33,3 Mio. Euro geklettert. Vor dem Hintergrund der starken Q3-Zahlen habe der Analyst die Umsatzschätzung auf 875 Mio. Euro (zuvor: 830 Mio. Euro) angehoben. Wegen höherer Abschreibungen werde beim EBIT ein Wert von 52,4 Mio. Euro (zuvor: 55,8 Mio. Euro) erwartet. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 195,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



