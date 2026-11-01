Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
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Marktkap. 29,54 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,02 Euro auf "Underweight" belassen. Die aktuellen Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen nur bedingt Rückschlüsse auf die Supermarktkette zu, schrieb Borja Olcese am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,02 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
34,59 €
|Abst. Kursziel*:
-33,45%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
34,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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