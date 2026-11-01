Alphabet A (ex Google) Aktie
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Marktkap. 3,14 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
AI Analyse
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A- und B-Aktiengattungen von Alphabet mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth wies am Freitag darauf hin, dass seine zuletzt erwarteten Kurstreiber in dieser Woche in den Fokus gerückt seien: Die Veröffentlichung von leistungsstarken "Frontier"-Modellen und die Einführung eines neuen KI-Agenten für Endverbraucher. Google baue in diesem Segment lieber seine Aktivitäten aus, anstatt an Boden zu verlieren./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 272,66
|Abst. Kursziel*:
37,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 279,12
|Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 374,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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