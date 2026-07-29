DAX 25.630 +0,7%ESt50 6.345 +1,5%MSCI World 4.809 +1,4%Top 10 Crypto 8,3945 +1,6%Nas 25.111 +2,7%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1519 +0,5%Öl 89,85 -1,0%Gold 4.107 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Um 18 Uhr live: Space Economy 2.0 - Warum die größten Gewinner nicht die Raketenbauer sein könnten Um 18 Uhr live: Space Economy 2.0 - Warum die größten Gewinner nicht die Raketenbauer sein könnten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
22,42 EUR -0,04 EUR -0,18 %
STU
finanzen.net zero
AUTO1 jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AUTO1 Hold

13:51 Uhr
AUTO1 Hold
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
22,42 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Auto-Handelsplattform habe im zweiten Quartal die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöhte Ausblicke wie in den Vorjahren seien in diesem Jahr aber wohl nicht drin./rob/mf/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Hold

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

14:16 AUTO1 Buy UBS AG
13:51 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

StockXperts Auto1: Enttäuschung oder Nachkaufgelegenheit? Auto1: Enttäuschung oder Nachkaufgelegenheit?
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ROUNDUP 2: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Kurs unter Druck
Dow Jones AUTO1-Aktie tiefrot trotz zweistelliger Wachstumsraten im 2Q - Ausblick 2026 bestätigt
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 nach Zahlen auf 'Overweight'
dpa-afx ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Anleger enttäuscht
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group reports strong Q2 2026 unit and profitability growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its third consumer car loan ABS: FinanceHero 3
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen