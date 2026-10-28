BBVA Aktie
Marktkap. 121,99 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag in erster Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,56 €
|Abst. Kursziel*:
27,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.09.26
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|BBVA Sector Perform
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|UBS AG
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