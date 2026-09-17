JP Morgan Chase & Co.

Bechtle Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Finanzziele des IT-Dienstleisters seien unverändert geblieben, schrieb Joseph George in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Im Fokus hätten vor allem die Themen Expansion in Großbritannien, KI sowie Preisrückenwind gestanden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG