Bechtle Aktie
Marktkap. 4,37 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Finanzziele des IT-Dienstleisters seien unverändert geblieben, schrieb Joseph George in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Im Fokus hätten vor allem die Themen Expansion in Großbritannien, KI sowie Preisrückenwind gestanden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Neutral
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,82 €
|Abst. Kursziel*:
12,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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