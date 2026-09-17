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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bechtle Neutral

08:01 Uhr
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
33,48 EUR 0,04 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Finanzziele des IT-Dienstleisters seien unverändert geblieben, schrieb Joseph George in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Im Fokus hätten vor allem die Themen Expansion in Großbritannien, KI sowie Preisrückenwind gestanden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Neutral

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,82 €		 Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

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08:01 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Bechtle Buy UBS AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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