16:39 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang verbucht, besitzt aufgrund der innovativen Beschichtungstechnologien aber unverändert großes Potenzial. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.



Nach Aussage der Analysten bleibe die Wachstumsstory intakt. Vor diesem Hintergrund rechne GBC für 2024 mit Umsatzerlösen von ca. 7,10 Mio. Euro (GJ 2023: 7,25 Mio. Euro). Dies resultiere im Wesentlichen aus Verschiebungen bei einem Großkunden. Die kurzfristige Umsatzreduzierung werde sich voraussichtlich auch auf das Ergebnis auswirken. Allerdings werte das Analystenteam diese Entwicklung als temporär und gehe davon aus, dass die Wachstumsinitiativen des Unternehmens im Jahr 2025 wieder positive Impulse liefern werden. Langfristig sehe GBC insbesondere im Bereich der Serienbeschichtung von Implantaten mit der HyProtect-Lösung großes Potenzial. Die Gesellschaft arbeite derzeit mit drei großen internationalen Medizintechnikunternehmen zusammen, wobei ein Projektpartner bereits eine klinische Studie zur CE-Zulassung von beschichteten Revisionsimplantaten gestartet habe. Für 2025 solle laut GBC ein solides Umsatzwachstum von 16,9 Prozent auf 8,30 Mio. Euro erreicht werden. Im Folgejahr 2026 dürfe sich dieser positive Trend mit einem weiteren Anstieg um 14,5 Prozent auf 9,50 Mio. Euro fortsetzen. Ab 2026 könne Bio-Gate erstmals den Breakeven erreichen. Auf Basis ihres DCF-Modells senken die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie zwar das Kursziel leicht auf 3,40 Euro (zuvor: 3,70 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



