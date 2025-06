EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts

EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalmaßnahme

Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts



03.06.2025 / 21:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Nürnberg, 3. Juni 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) haben heute beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 350.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Die Wandelschuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennbetrages ausgegeben. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren und der Wandlungspreis beträgt EUR 1,10 je Aktie. Die Wandelschuldverschreibung ist bereits im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000,00 platziert.

Wer­bung Wer­bung

Eine weitere Wandelschuldverschreibung mit gleichlautenden Anleihebedingungen im Gesamtnennbetrag von EUR 250.000,00, die ebenfalls unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre emittiert wurde, konnte ebenfalls bereits platziert werden.

Die Emissionserlöse dienen ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums der Gesellschaft.

3. Juni 2025

Der Vorstand

Wer­bung Wer­bung

Kontakt:

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr@rikutis.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.