DAX 26.214 +0,4%ESt50 6.481 +0,5%MSCI World 4.961 +0,1%Top 10 Crypto 10,43 +2,7%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.118 +2,2%Euro 1,1662 +0,0%Öl 91,45 -0,8%Gold 4.642 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin klettert über 80.000 US-Dollar -- Volkswagen-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab -- Gerresheimer im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft VW-Aktie gibt nach: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft
JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie leichter JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie leichter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
6,28 EUR +0,01 EUR +0,08 %
STU
6,25 EUR -0,02 EUR -0,26 %
HAML
finanzen.net zero
BP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 99,23 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

08:01 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,28 EUR 0,01 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,34 £		 Abst. Kursziel*:
-2,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:01 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Erdöl fürs Portfolio Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl? Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
finanzen.net Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel im Plus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net BP Aktie News: BP am Nachmittag billiger
finanzen.net Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich leichter
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags in Grün
finanzen.net BP Aktie News: BP am Montagmittag mit Verlusten
Zacks Why BP (BP) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
MotleyFool BP (BP) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Here's Why BP (BP) is a Strong Value Stock
Financial Times BP North Sea exit presents wake-up call on Scottish energy
Financial Times BP North Sea exit presents wake-up call on Scottish energy
Zacks BP Q2 Earnings Call Puts Balance Sheet and Delivery First
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights ExxonMobil, Chevron and BP
Zacks BP Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Refining Margins & Pricing
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.