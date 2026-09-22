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Symbol BPAQF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

BP Overweight

08:01 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,33 EUR 0,03 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,42 £		 Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:01 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
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