UBS AG

Deutsche Börse Sell

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere nach dem starken Jahr von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Mit einer Bewertung fast auf Rekordniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen ungünstig, schrieb Michael Werner am Donnerstag. Der Aktienkurs selbst hatte Mitte November bereits einen Höchststand erreicht. Werner geht von einer tieferen Korrektur aus, da der zyklische Rückenwind für die Eschborner nachlasse./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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