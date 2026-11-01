Deutsche Börse Aktie
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Marktkap. 57,71 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere nach dem starken Jahr von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Mit einer Bewertung fast auf Rekordniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen ungünstig, schrieb Michael Werner am Donnerstag. Der Aktienkurs selbst hatte Mitte November bereits einen Höchststand erreicht. Werner geht von einer tieferen Korrektur aus, da der zyklische Rückenwind für die Eschborner nachlasse./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sell
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
321,30 €
|Abst. Kursziel*:
-6,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
314,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
319,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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