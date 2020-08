FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen von 17 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Bilanz des auf Einkaufscenter spezialisierten Immobilieninvestors sei trotz einer Abschreibung im Zuge einer Immobilienneubewertung weiterhin solide, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Anbetracht der Corona-Krise jedoch bleibe die Aktie unbeschadet der niedrigen Bewertung spekulativ./la/he