FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Einkaufszentren-Betreiber sei auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/edh