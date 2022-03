HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,90 Euro belassen. Der Betreiber von Einkaufszentren habe 2021 die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei etwas unter seinen Prognosen. Er geht aber davon aus, dass dies an einer konservativen Haltung liegt./tih/eas