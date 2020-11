FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Euroshop nach Zahlen von 16 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Betreibers von Einkaufszentren zeuge von einer deutlichen Erholung zum Vorquartal, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der am Markt deutlich gesenkten Risikoabschläge für Gewerbeimmobilientitel habe er den fairen Wert erhöht./mf/edh