FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dic Asset von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert der Papiere aber von 17,20 auf 13,80 Euro gesenkt. "Obwohl das Unternehmen in Summe relativ robust aufgestellt ist, hat sich der Aktienkurs innerhalb der letzten Wochen fast halbiert", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf den Nettovermögenswert des Immobilienunternehmens setzt er aber nun einen höheren Risikoabschlag an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 13:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 13:43 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.