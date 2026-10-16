Engie (ex GDF Suez) Aktie
Marktkap. 57,81 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Symbol ENGQF
AI Analyse
Engie (ex GDF Suez) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der französische Energieversorger dürfte eine starke operative Performance ausweisen, schrieb Javier Garrido in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Overweight
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,07 €
|Abst. Kursziel*:
38,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,47%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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