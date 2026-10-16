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Symbol ENGQF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Engie (ex GDF Suez) Overweight

15:31 Uhr
Engie (ex GDF Suez) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Engie (ex GDF Suez)
23,11 EUR 0,26 EUR 1,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der französische Energieversorger dürfte eine starke operative Performance ausweisen, schrieb Javier Garrido in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Overweight

Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,07 €		 Abst. Kursziel*:
38,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,47%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

15:31 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
15:31 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 Engie (ex GDF Suez) Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
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