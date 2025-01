JP Morgan Chase & Co.

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Neutral

15:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 schwedischen Kronen belassen. Die Trends im laufenden Jahr seien positiv für den Netzwerkausrüster, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die Profitabilität gegenwärtig schon besser als in anderen Hochphasen des Branchenzyklus./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 13:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

