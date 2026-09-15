EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 63,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,35 €
|Abst. Kursziel*:
76,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
143,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,83%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG