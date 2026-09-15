DAX 25.735 +0,6%ESt50 6.351 +0,5%MSCI World 4.981 +0,1%Top 10 Crypto 11,32 -0,2%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 75.047 -0,5%Euro 1,1464 +0,0%Öl 98,20 -2,1%Gold 4.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
143,00 EUR +2,15 EUR +1,53 %
STU
134,17 CHF +1,40 CHF +1,06 %
BRX
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 63,88 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

10:56 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
143,00 EUR 2,15 EUR 1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,35 €		 Abst. Kursziel*:
76,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
143,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,83%
Analyst Name:
Julien Dormois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

11:01 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:56 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Profitable EssilorLuxottica-Anlage? EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verloren EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der EssilorLuxottica-Aktie angepasst
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie im Aufwind: Konzern startet Aktienrückkaufprogramm
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Financial Times EssilorLuxottica overhauls management after rift with founder’s son
Business Times Fight over EssilorLuxottica founder’s US$47 billion fortune deepens as heir quits roles at Ray-Ban maker
Business Times EssilorLuxottica clan’s US$47 billion rift grows with heir’s exit from Ray-Ban maker
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.