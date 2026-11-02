Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 10,75 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,65 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
40,70 €
|Abst. Kursziel*:
9,71%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
41,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.05.26
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