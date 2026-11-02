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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,27 EUR +0,99 EUR +2,46 %
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AI Analyse

Bernstein Research

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

10:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,27 EUR 0,99 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,65 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
40,70 €		 Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
41,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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