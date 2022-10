HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef Niclas Karoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,10 Euro belassen. Die Veranstaltung habe den positiven Anlagehintergrund untermauert, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Immobiliengesellschaft entwickle sich in schwierigen Zeiten solide./mis/zb