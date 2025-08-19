HAMBORNER REIT Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,15 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe er alle neuen Informationen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
