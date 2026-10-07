DAX 25.848 +0,1%ESt50 6.145 +0,2%MSCI World 4.859 -0,1%Top 10 Crypto 10,32 +0,2%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.517 -0,8%Euro 1,1209 +0,0%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.902 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Hapag-Lloyd Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
133,20 EUR +0,80 EUR +0,60 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 23,46 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HLAG47

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HLAG475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLAGF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

13:01 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
133,20 EUR 0,80 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Zahlen zum dritten Quartal von 117 auf 125 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei dürfte von erhöhten Frachtraten profitiert haben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einem Ausblick am Montag. So sei der China Containerized Freight Index (chinesischer Containerfracht-Index, CFFI) im dritten Quartal im Schnitt um 55 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
133,90 €		 Abst. Kursziel*:
-6,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
133,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,16%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

13:01 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx ROUNDUP 2: Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an China-Reederei
dpa-afx ROUNDUP: Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen
Finanzen.net September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hapag-Lloyd-Aktie
dpa-afx Hamburger Hafen hofft nach schlechtem Start auf Erholung
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie steigt deutlich: Trotz israelischem Veto wird weiterhin ZIM-Übernahme angestrebt
dpa-afx Mehr Fahrten durch das Rote Meer - Lage bleibt angespannt
dpa-afx Zwei weitere Hapag-Lloyd-Schiffe haben Golf verlassen - Aktie im Minus
dpa-afx ROUNDUP: Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhalten
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.