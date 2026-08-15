Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 23,27 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
131,20 €
|Abst. Kursziel*:
-19,97%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
130,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,66%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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