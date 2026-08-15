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Symbol HLAGF

AI Analyse

UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

08:01 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
130,70 EUR -0,70 EUR -0,53%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
131,20 €		 Abst. Kursziel*:
-19,97%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
130,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,66%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

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