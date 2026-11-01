Inditex Aktie
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Marktkap. 179,99 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Georgina Johanan traut dem Modekonzern für das dritte Quartal trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 8,5 Prozent zu. Für das operative Ergebnis (Ebit) dürften die Spanier am 2. Dezember ein achtprozentiges Plus ausweisen, schrieb sie am Sonntag in ihrem Ausblick. Sie sieht Inditex weiterhin als Klassenbesten der Branche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,48 €
|Abst. Kursziel*:
4,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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