FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 8,90 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier rechnet 2021 bei dem Stahlhändler im Verlauf mit dem Spitzenergebnis, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Ein erneuter Dividendenausfall sei keine Überraschung und der wenig konkrete Ausblick auf 2021 sehe mehrheitliche Verbesserungen vor. Diermeier erhöhte seine Schätzungen für 2021 und 2022./tih/ajx