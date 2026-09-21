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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

13:11 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
641,90 EUR -6,30 EUR -0,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 820 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth bleibt in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse optimistisch für den Social-Media-Konzern, der am Vortag mit einem starken Start seines KI-Agenten Muse für Furore gesorgt hatte. Es sei zwar noch früh, doch er sieht für Muse das Potenzial, die am weitesten verbreitete KI-Anwendung für Endverbraucher seit Chat-GPT zu werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 820,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 741,24		 Abst. Kursziel*:
10,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 736,20		 Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 789,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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