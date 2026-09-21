Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,48 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 820 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth bleibt in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse optimistisch für den Social-Media-Konzern, der am Vortag mit einem starken Start seines KI-Agenten Muse für Furore gesorgt hatte. Es sei zwar noch früh, doch er sieht für Muse das Potenzial, die am weitesten verbreitete KI-Anwendung für Endverbraucher seit Chat-GPT zu werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 820,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 741,24
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 736,20
|Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 789,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|HSBC
|05.12.19
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|HSBC
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|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
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|30.04.26
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|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
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