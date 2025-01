Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 12,70 auf 12,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zinsen, die im vergangenen Quartal doppelt so stark gesunken seien wie im Vorquartal, bleibe das operative Geschäftsumfeld für die nordeuropäischen Banken schwierig, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Wirtschaftsstimmung bleibe schwach, wobei er in Schweden eine Konjunkturerholung erwarte. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen ein wenig und sieht bei anderen europäischen Banken weiterhin mehr Potenzial. Nordea bleibt seine einzige "Buy"-Empfehlung in Nordeuropa./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 12:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com