FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach einem Verkauf von Projekten an RWE von 7,70 auf 11,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen hohen Buchgewinn realisieren, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei vor allem mit Blick auf die Covid-19-Pandemie von großer Bedeutung, denn diese hinterlasse Spuren im Zahlenwerk des Unternehmens./bek/mis