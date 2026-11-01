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Symbol OHBTF

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JP Morgan Chase & Co.

OHB SE Overweight

12:51 Uhr
OHB SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
OHB SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb David Perry am Donnerstag nach Zahlen. Die Jahresziele des Raumfahrtkonzerns hätten aber Bestand./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Overweight

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
273,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
197,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,82%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu OHB SE

12:51 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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