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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pfizer Hold

09:41 Uhr
Pfizer Hold
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Hold

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 27,50		 Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 27,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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