FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer bei einem unverändertem fairen Wert von 41 US-Dollar von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Ohne den "Ballast" der Generika-Sparte habe die "New Pfizer" ein erfreuliches Quartal präsentiert, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2021 stünden neben dem massiven Umsatzsprung durch den zusammen mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoff auch weitere wichtige Pipeline-Ergebnisse an. "Aufgrund der erfreulicheren Zukunftsaussichten empfehlen wir die Pfizer-Aktie nun zum Kauf", so Kraus./ag/gl