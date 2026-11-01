Prosus Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 65,94 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus vor detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den schwachen Ergebnissen der Tochter Tencent und dem Prosus-Zwischenbericht dürfte sich das Augenmerk der Anleger bei der bevorstehenden Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr weniger auf die Gewinnspanne der Technologieholding als vielmehr auf die Kommentare des Managements zur Umsetzung der Portfoliostrategie und zur Kapitalallokation richten, schrieb Marcus Diebel am Montag in seinem Ausblick./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,21 €
|Abst. Kursziel*:
108,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
108,60%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|08:06
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.