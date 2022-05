Aktie in diesem Artikel RTL 40,86 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group nach Quartalszahlen von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die guten Geschäftsergebnisse des Medienkonzerns könnten die nachlassende Dynamik im Fernsehwerbemarkt verschleiern, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Unternehmensbilanz, die Ausschüttungen an die Aktionäre und die in der Vergangenheit starke Erholung der Werbebudgets nach Krisen sollten die derzeitigen Unwägbarkeiten aber mehr als wettmachen./gl/tih