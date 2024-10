RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Ölkonzerns leicht angepasst, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen stünden im Einklang mit den Markterwartungen für das dritte Quartal./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 07:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 07:57 / EDT

