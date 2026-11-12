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AI Analyse

Bernstein Research

Siemens Healthineers Market-Perform

15:36 Uhr
Siemens Healthineers Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
43,95 EUR 0,61 EUR 1,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Market-Perform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
43,83 €		 Abst. Kursziel*:
0,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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